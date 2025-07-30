Ученый опроверг возможность сильных землетрясений в Подмосковье

Московская область не подвержена серьезной сейсмической опасности. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил директор Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН) Юрий Виноградов.

По его словам, единственное, что может происходить в столичном регионе — незначительные толчки, связанные с карстовыми провалами.

«В Московской области не ждем (землетрясения. — Прим. ред.), потому что мы находимся на платформе. Возможны только незначительные землетрясения в виде связанных с карстовыми провалами», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что даже отголоски сильных землетрясений из других частей мира, которые иногда доходят до Москвы, не превышают 3-4 баллов по шкале Рихтера. Такие колебания не способны причинить какой-либо ущерб зданиям или инфраструктуре, добавил ученый.

Виноградов также перечислил настоящие сейсмически опасные зоны России. В этот список вошли Камчатка с ее несколькими аномальными зонами, Сахалин, Магаданская область, Якутия, Чукотка, Алтай, Байкальский регион, Бурятия и Кавказ.

Ранее сообщалось, что на Камчатке вулкан Ключевская сопка активизировался после подземных толчков.