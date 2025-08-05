В Новосибирске мигранта обвинили в домогательствах к школьницам

В Новосибирске родители обвиняют мигранта в домогательствах к девочкам-подросткам. Об этом сообщил телеграм-канал Mash Siberia.

По информации канала, мужчина якобы навязчиво предлагал школьницам в возрасте 12-14 лет познакомиться и расспрашивал их об отношениях. Одна из родительниц сообщила, что несколько дней назад мужчина забежал в подъезд за ее дочерью, схватил ее за кофту, настойчиво просился в гости и требовал номер телефона, пока его не спугнула соседка.

Как рассказала женщина, когда мужчина отвлекся, ее дочь смогла выбежать из подъезда и закричала, узнав его: «Мама — это он!». После этого родители попытались поговорить с мужчиной, но тот убежал.

Жители Новосибирска обратились в полицию. По информации Mash Siberia, задержать мужчину пока не удалось, однако есть предварительные данные о том, что его знакомые находятся на территории России нелегально.

Ранее сообщалось, что мигрант упал с 17 этажа на стройке во время заливки бетона в Красноярске.