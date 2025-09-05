Камчатскую учительницу обвинили в поддержке запрещенной партии

Согласно информации, предоставленной ИА «Кам 24» Петропавловск-Камчатским городским судом, начиная с 2021 года Василя Вершинина продолжала свою деятельность в рамках партии «Воля»*.

По данным следствия, она использовала незарегистрированные организации, такие как «Общенародный Союз Возрождения России» и «Совет Камчатского края», с целью проведения агитационной работы. Это включало в себя проведение бесед, распространение печатных материалов (листовок и литературы), а также создание онлайн-сообществ для поддержки данной организации.

Следственные органы обратились в суд с ходатайством о заключении Вершининой под стражу. Они мотивировали это тем, что ранее она неоднократно привлекалась к административной ответственности за действия экстремистского характера, а также предприняла попытку уничтожить улики во время обыска.

Суд, учитывая серьезность предъявленных обвинений, информацию о личности обвиняемой, а также вероятность того, что она может помешать ходу расследования, удовлетворил просьбу следователя и назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Указано, что данное решение может быть оспорено в установленном порядке в течение пяти дней.

Василя Вершинина имеет определенную известность в Петропавловске-Камчатском благодаря своей активной общественной позиции. Она, в частности, высказывала свое несогласие с повышением пенсионного возраста, проектом строительства туристического комплекса «Три вулкана», программой всеобщей вакцинации от COVID-19 и идеей создания поселений для африканцев на территории России.

Также сообщается, что Вершинина была признана виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ и была оштрафована на 30 000 руб. До этого она была оштрафована на 2 000 руб. за то, что не подчинилась представителю власти. Полицейский утверждал, что она напала на него в школе.

После инцидента она была уволена из образовательного учреждения «в связи с аморальным поведением, не совместимым с преподавательской деятельностью». Также сообщается, что учительница пыталась оспорить увольнение в суде, но безрезультатно.

Ранее сообщалось, что учительница запугала школьника угрозой устроить групповое изнасилование.

*признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.