Камера сняла кражу интимной смазки бородачом из аптеки в Москве

Камера видеонаблюдения зафиксировала инцидент в одной из московских аптек: бородатый мужчина украл интимную смазку. Видеозапись происшествия обнародовал телеграм-канал «МК».

На записи видно, как бородатый посетитель обращается к фармацевту с просьбой, а затем, воспользовавшись тем, что работница отвлеклась, незаметно берет товар с витрины и прячет его в карман.

Сообщается, что кража произошла в аптечном пункте, расположенном на улице Малое Понизовье. В настоящее время ведутся поиски злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке задержали ранее судимого горожанина за попытку кражи мороженого.