Камеры наблюдения показали бездействие прохожих после нападения в Казани

Видеозапись зафиксировала реакцию случайных свидетелей на Ирину Ш., супругу предпринимателя, получившую ножевые ранения в результате нападения. Кадры, снятые в Казани, появились в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

На записи с камер видеонаблюдения видно, как раненая женщина после нападения некоторое время оставалась возле своего автомобиля, пытаясь справиться с шоком. Кровь пропитала ее одежду, что привлекло внимание прохожих.

Однако вместо оказания помощи пострадавшей, одна из очевидцев, заметив кровь, отступила назад, увела ребенка за ближайшую постройку и замерла в ожидании. Неизвестно, была ли оказана какая-либо помощь женщине впоследствии.

Подобное равнодушие может быть квалифицировано как уголовное преступление, а именно оставление человека в ситуации, угрожающей его жизни, без оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в Казани сталкер на электровелосипеде ударил ножом в грудь жену бизнесмена.