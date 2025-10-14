Жену бизнесмена в Казани ранил велосипедист с ножом

В Казани неизвестный на электровелосипеде с ножом напал на 34-летнюю супругу бизнесмена. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Согласно информации издания, нападение случилось неподалеку от гимназии № 94 на улице Восстания. Женщина на автомобиле BMW X6 доставила ребенка в школу, проводила его и уже собиралась отъехать. В этот миг к зданию приблизился велосипедист, остановил транспорт, затаился в ожидании жертвы и нанес ей несколько ударов ножом в область шеи и груди.

Пострадавшей оказали помощь случайные свидетели. В настоящее время она находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии. Полиция ведет розыск нападавшего. Известно, что жертва — жена предпринимателя, специализирующегося на строительстве дорог и автомагистралей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области осудят мужчину за убийство снохи ножом.