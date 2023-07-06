Камеры системы «Безопасный регион» могут выявлять точки незаконной торговли в Подмосковье

В Подмосковье нейросеть совершенствует навыки борьбы с незаконной торговлей. Уже более двухсот камер в онлайн-режиме анализируют видеопоток и находят признаки уличных торговых точек. Об этом сообщили в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Глава ведомства Надежда Куртяник подчеркнула, что на сегодняшний день искусственный интеллект выявляет незаконную торговлю с точностью 92%. ИИ умеет определять процесс продажи товаров в общественных местах — возле ж/д станций и переходов, ТЦ и магазинов, на мостах, автостоянках и площадях, во дворах.

Отмечается, что, когда ИИ находит признаки незаконной торговли, он сохраняет видеокадр. Затем ответственный исполнитель едет на место предполагаемой торговли и осматривает его, подтверждая или опровергая факт нарушения с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Далее сведения поступают модератору, который контролирует результаты проверки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация процессов в работе в бизнесом приводит к росту экономических показателей.