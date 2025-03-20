Канада собралась снизить зависимость от Америки в плане оружия за счет ЕС

Канадские власти ведут переговоры с Евросоюзом о возможном совместном приобретении оружия, чтобы снизить зависимость в оборонной сфере от Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Издание сослалось на информацию, полученную от некоего высокопоставленного канадского чиновника. По ней руководство Канады сейчас ведет переговоры с различными странами ЕС и предлагает им проводить совместные закупки у альтернативных поставщиков военного оборудования. В частности, канадские власти хотят приобрести истребители взамен американских F-35. Контракт на поставку 16 таких самолетов в США уже подписан, но Оттава стремится заключить более выгодную сделку.

Договор с Америкой о приобретении истребителей пока не разорван, но Канада стремится приобрести гораздо больше боевых машин, чем это указано в действующем контракте.

Ранее премьер Канады Карни заявил, что его правительство стремится укреплять связи с «надежными союзниками», например, с Францией. Он также заявил об уменьшении в мире числа правительств, которые ориентируются на принципы суверенитета и безопасности.