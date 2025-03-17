В Канаде заявили о желании укреплять связи с Францией из-за США

Новый премьер Канады Марк Карни сообщил о желании укреплять связи с «надежными союзниками», например с Францией. Об этом политик сказал во время пресс-конференции с главой европейской страны Эммануэлем Макроном, трансляция которой велась каналом BFMTV.

До этого Карни назвал действия США атакой, после того как они ввели пошлины. Кроме того, он пообещал проверить лично, что ответные действия Оттавы окажут максимальное воздействие на Штаты, а на Канаду — минимальное.

Также во время своей речи канадский премьер сообщил об уменьшении в мире числа правительств, которые ориентируется на принципы суверенитета и безопасности.

«Для Канады важно, как никогда, укреплять связи с нашими надежными союзниками, такими как Франция. Мы должны укрепить сотрудничество между нашими странами, чтобы обеспечить нашу безопасность, безопасность союзников и всего мира», — сказал Карни.

По его словам, следует углубить дипломатические связи с Францией, а еще создать больше возможностей для коммерсантов ради улучшения сферы экономики. Первую зарубежную поездку канадский премьер совершит именно в Париж, так как «канадцы любят Францию».

Ранее стало известно, что в Канаде могут сократить рекордное количество министров.