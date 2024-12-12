Соединенные Штаты должны тщательно проверить, на что именно Киев направил полученную от союзников помощь. В этом уверен Кэш Патель, будущий руководитель Федеральной службы безопасности. Такое заявление он сделал в ходе очередного видеовыпуска своей программы, который разошелся по Сети.

Именно Пателя Дональд Трамп хочет поставить главой ФБР. Этот человек уверен в необходимости тотальной проверки в отношении Украины, а также в том, что часть западных финансов осела в карманах Зеленского и других украинских чиновников.

«Это деньги налогоплательщиков. Я не знаю, как Конгрессу удается выходить сухим из воды», — указал он.

Патель подчеркнул, что Зеленскому нельзя доверять, поскольку он уже был пойман на лжи. В частности, он утверждал, что на территории Польши упала российская ракета. Проверка показала, что этот боеприпас принадлежал ВСУ.

Ранее сообщалось, что Зеленский отверг инициативу Венгрии о прекращении огня на Рождество и праздничные дни в районе этой даты. Он также отказался от масштабного обмена пленными. Как считает венгерский премьер Орбан, Киев последовательно отвергает любые возможности снизить градус противостояния и добиться мира.