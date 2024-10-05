Каспарова оштрафовали за несоответствие требованиям закона об иноагентах

Хамовнический суд Москвы наложил штраф в размере 40 тысяч рублей на бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова* за несоответствие требованиям закона об иностранных агентах, сообщило РИА Новости.

По решению суда, Каспаров* был признан виновным в нарушении части 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях, и ему был назначен штраф в размере 40 тысяч рублей.

Суд отметил, что Каспаров* не стал оспаривать это решение, которое вступило в законную силу.

Это уже четвертый штраф, который Каспаров* получает по указанной статье.

В мае прошлого года Минюст Российской Федерации занес его в реестр физических лиц, действующих как иностранные агенты, а в марте текущего года Росфинмониторинг добавил его в список террористов и экстремистов.

Каспаров*, завершивший свою спортивную карьеру и начавший заниматься политикой, продолжает сталкиваться с юридическими последствиями своего статуса.

Ранее сообщалось, что блогер Лерчек расплакалась в суде после объявления о домашнем аресте.

*физическое лицо, выполняющее функции иноагента.