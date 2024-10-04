Блогер Лерчек расплакалась в суде после объявления о домашнем аресте

В Троицком суде Москвы вечером пятницы, 4 октября, рассматривали избрание меры пресечения блогеру Лерчек, которую подозревают в незаконном выводе за границу огромной суммы – около 250 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, а блогера отправить по домашний арест до 26 ноября. Ей опять запретили пользоваться интернетом и почтой, а телефоном разрешили только для одного – чтобы вызвать экстренные службы.

Лерчек, передает корреспондент издания, расплакалась в суде после избрания меры пресечения. Валерия Чекалина утверждала, что уже все начала с чистого листа, налоги заплатила, а единственный заработок – это интернет.

Напомним, ранее стало известно, какое наказание может ждать звездную чету Чекалиных за незаконный перевод валюты.