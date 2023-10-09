Кассетные снаряды были выпущены по Горловке со стороны Украины

Чуть позже 16 часов понедельника, 9 октября, украинцы продолжили обстреливать территорию ДНР. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальном канале ДНР в СЦКК в понедельник.

По официальным данным, удар со стороны Украинцы наносился кассетными снарядами 155 мм калибра (такой калибр применяется странами НАТО).По городу было нанесено два удара из Дзержинска по Никитовскому району Горловки.

При этом, это не первый обстрел за понедельник со стороны Украины. Удары наносятся каждый час, в том числе и по разным районам Донецка.