Катер с человеком на борту сняли с мели на Иваньковском водохранилище в Дубне

Работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» сняли с мели в акватории Иваньковского водохранилища в Дубненском городском округе моторную лодку.

Как сообщил замначальника части Александр Проценко, на борту находился 63-летний владелец катера. Мужчина сообщил в Систему-112, что судно потеряло ход, затем лодку течением вынесло на мелководье.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно сняли катер с мели и отбуксировали его к пристани для ремонта.

Ранее подмосковные спасатели помогли десятилетнему ребенку, который застрял в металлической лестнице заброшенного здания.