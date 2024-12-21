Казань подверглась атаке украинских БПЛА: повреждены жилые дома

Вражеский беспилотник влетел в жилой дом в Казани. По предварительной информации, БПЛА повредил квартиру в жилом комплексе (ЖК) «Лазурные небеса».

Видео, на котором запечатлены последствия атаки беспилотника, опубликовал телеграм-канал «Осторожно, новости». Также после попадания БПЛА в жилое здание начался пожар. На месте происшествия работают экстренные службы. Туда же прибыл премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

«Осторожно, новости» опубликовали второе видео с попаданием беспилотника в жилой дом. По информации источника, повреждения получили несколько квартир.

На данный момент жильцов ЖК «Лазурные берега» эвакуировали. Информация о пострадавших уточняется.

Другой украинский беспилотник влетел в еще один жилой дом в Казани. У него загорелась крыша. Также известно, что БПЛА влетел в жилой дом ЖК «Манхэттен».

Ранее сообщалось, что за сутки система ПВО сбила над российскими регионами 19 беспилотников.