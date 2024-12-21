ПВО России уничтожили 19 украинских БПЛА за ночь

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь успешно сбили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, девять дронов были уничтожены над Белгородской областью. Пять беспилотников ликвидировали над Воронежской областью, три — над акваторией Черного моря.

Также фиксировались случаи уничтожения дронов над Курской областью и Краснодарским краем, где были перехвачены по одному БПЛА.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. Украинская стороны использует беспилотники, однако участились случаи нанесения ударов ВСУ с помощью западных ракет. Под удар попадают приграничные регионы России — Брянская, Белгородская и Курская области.

Так, в пятницу, 20 декабря, ВСУ атаковали Рыбинск в Курской области ракетами HIMARS. В результате инцидента погибли пять человек, 12 — пострадали.