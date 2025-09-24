Каждый седьмой житель Нижнего Новгорода столкнулся с локальными киберугрозами

Каждый седьмой житель Нижнего Новгорода с начала 2025 года столкнулся с компьютерными вирусами, распространяющимися в локальных сетях. Согласно данным «Лаборатории Касперского», вредоносные программы проникали на устройства через зашифрованные документы на съемных носителях или маскировались под легальные инсталляторы. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Киберугрозы носят комплексный характер: атакам подверглись 10% корпоративных пользователей, а каждый 25-й нижегородец столкнулся с опасностью при веб-серфинге. Отдельную тревогу вызывают мобильные угрозы, затронувшие 7% владельцев Android-устройств в регионе. Приложение Kaspersky Who Calls фиксирует массовые подозрительные звонки — с ними столкнулись 65% пользователей, а 2,4% получали мошеннические сообщения через мессенджеры.

Статистика ГУ МВД подтверждает масштаб проблемы: за восемь месяцев зарегистрировано свыше 4,4 тыс. кибермошенничеств. Правоохранителям удалось установить 90 причастных к этим преступлениям лиц.

Таким образом, несмотря на работу по выявлению злоумышленников, уровень цифровой преступности в регионе остается высоким, что требует от пользователей повышенной бдительности при работе с электронными документами, интернет-ссылка.

