Россиян предупредили об активизации киберпреступников

Осень становится периодом не только золотой листвы, но и тревожного всплеска активности кибермошенников. Как пояснил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности МГТУ им. Баумана Виталий Вехов, преступники активно используют летнее расслабление пользователей — особенно детей, которые за каникулы могли утратить бдительность в Сети.

Раскрывая механику атак, профессор отмечает, что злоумышленники все чаще маскируются под близких родственников или знакомых не только в соцсетях, но даже в чатах браузерных игр, где внедрены платежные сервисы. Это требует от родителей и детей повышенного внимания к цифровой гигиене. Ключевыми правилами защиты становятся отказ от сохранения паролей на общедоступных устройствах и обязательное использование двухфакторной аутентификации для финансовых сервисов. Для портала Госуслуг рекомендуется трехфакторная система. Не менее важна регулярная смена паролей и чистка контактов в мессенджерах не реже раза в месяц.

По словам эксперта, последствием пренебрежения этими нормами может стать не только потеря денежных средств, но и утечка персональных данных. Однако сейчас у граждан появились новые инструменты противодействия — через Госуслуги можно заблокировать неиспользуемые SIM-карты, запретить несанкционированное оформление кредитов и заблокировать операции с недвижимостью.

Он подчеркнул, что итогом становится простая истина: в условиях роста киберугроз только постоянная внимательность и использование всех доступных защитных механизмов позволяют сохранить цифровую безопасность. Осенний сезон требует не теплой одежды, а обновленных паролей и проверенных настроек приватности.

