«Казнь» от мошенников: подросток зарезал стариков в Пушкине под диктовку из телефона

В подмосковном Пушкино задержан 17-летний подросток по подозрению в жестоком нападении на пожилую супружескую пару. Инцидент, произошедший в одном из жилых комплексов, потряс местных жителей. По предварительной версии следствия, указывает REGIONS , юноша действовал не самостоятельно, а по инструкциям удаленного куратора, связь с которым поддерживал через беспроводные наушники.

По данным расследования, подросток проник в подъезд вслед за одной из жительниц. Поднявшись на этаж, он в течение нескольких часов ожидал возвращения 77-летнего пенсионера. Когда мужчина вышел из лифта, нападавший нанес ему удар ножом. Следующей жертвой стала 75-летняя супруга пострадавшего, которая вернулась домой чуть позже. После нападения юноша забрал ключи и попытался скрыться в квартире пенсионеров. Шум привлек внимание соседей, которые и вызвали полицию.

Прибывшие медики констатировали смерть пожилой женщины. Ее супруг, несмотря на тяжелые ранения, выжил и был доставлен в реанимацию. В это время полицейские блокировали квартиру, пытаясь склонить преступника к сдаче. Вместо этого подросток, следуя, возможно, указаниям куратора, попытался сбежать через балкон. Неудачная попытка перелезть к соседям закончилась падением с высоты. Глубокий сугроб смягчил удар, и нападавший отделался переломом ноги. Его задержали прямо на месте падения, обратив внимание на окровавленные руки и выпавшие наушники.

На допросе задержанный, москвич по имени Максим (имя изменено), признал вину. По его словам, приказы отдавал анонимный куратор по телефону, который велел убить пожилую пару и забрать ценности. Соседи выдвинули собственную версию мотивов.

«Этих пенсионеров разводили мошенники, но они в какой-то момент обратились в полицию. Вроде даже кого-то поймали, говорят, курьера. Эти уроды на них обиделись и каким-то образом натравили этого подростка. Когда полиция приехала, он решил живым не даваться и пытался сбежать по балконам. Сейчас все во льду — естественно, он сорвался», — рассказал сосед.

Он также добавил, что подозрительный молодой человек безуспешно стучался в дверь к потерпевшим за день до трагедии.

Пушкинский городской суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца для несовершеннолетнего обвиняемого. Ему предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство, совершенные по найму.

Адвокат Леонид Кример пояснил, что возраст будет являться смягчающим обстоятельством, однако это не гарантирует легкого приговора. Он отметил, что подросткам до 18 лет не назначать пожизненного заключения: максимум 10 лет лишения свободы.

«Скорее всего, за время предварительного расследования он станет совершеннолетним и его после приговора отправят во взрослую колонию», — пояснил адвокат.

