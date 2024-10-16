«Киану Ривз» в Италии насиловал женщин и продавал видео

В Италии уборщик использовал свое внешнее сходство с известным голливудским актером Киану Ривзом, чтобы привлекать девушек на свидания и совершать над ними акты жестокого насилия, сообщил Daily Mail.

59-летний Убальдо Манули знакомился со своими жертвами через приложения для знакомств.

В общении с девушками он упоминал о своей любви к спорту, животным и регулярных посещениях церкви. Манули часто акцентировал внимание на своем внешнем сходстве с известным актером.

На встречах он подмешивал снотворное в напитки девушек, после чего насиловал их, записывая на видео. Эти записи он впоследствии продавал своим знакомым.

Мужчину приговорили к девяти годам и десяти месяцам лишения свободы. Трем пострадавшим женщинам, которые стали жертвами Манули, будет выплачена компенсация.

Судебный процесс привлек большое внимание СМИ, обнажив ужасы насилия и манипуляции совершенных мужчиной.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от насильника-мигранта, подозреваемый задержан.