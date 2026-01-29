Киберкриминал: банда отлавливала детей в GTA и Fortnite

Турецкие правоохранительные органы раскрыли деятельность крупной организованной преступной группировки «Касперы», которая вербовала новых членов, в том числе несовершеннолетних, через популярные компьютерные игры Grand Theft Auto (GTA) и Fortnite. сообщает телеканал NTV.

По данным генпрокуратуры Стамбула, банда использовала внутриигровые чаты и социальные сети для привлечения подростков к наркоторговле, грабежам и даже наемным убийствам. По делу уже задержаны 223 подозреваемых, из них 20 — несовершеннолетние, 145 человек арестованы. Обвинительное заключение заняло почти 850 страниц. Группировка базировалась в районе Бахчелиэвлер и враждовала с другими криминальными кланами города.

Как выяснилось, лидеры ОПГ обещали подросткам большие деньги за преступления — от 10 до 50 тысяч лир (от $230 до $1150), но часто не выплачивали обещанное. Для конспирации использовались телефоны без сим-карт, подключаемые к чужим сетям, и шифрованное общение.

