Киберполиция раскрыла правду о сливе 16 млрд паролей у популярных соцсетей

Огромный архив, содержащий 16 млрд комбинаций логинов и паролей от популярных онлайн-платформ и социальных сетей, найденный исследователями Cybernews, представляет собой не новую утечку данных, а совокупность информации, собранной вредоносным ПО на протяжении многих лет. К такому выводу пришли эксперты из УБК МВД России.

В телеграм-канале «Вестник киберполиции России» сообщили, что обнаруженные сведения — это обширная компиляция, формировавшаяся годами с помощью различных вредоносных программ.

Представители ведомства подчеркнули, что «в этом внушительном массиве присутствует значительное количество дублирующихся записей, устаревших паролей и ранее скомпрометированной информации. Это не является следствием единичной, недавней атаки на крупное хранилище данных».

Ранее авторы исследования из Cybernews утверждали, что «почти все обнаруженные данные ранее не были обнародованы, и большая часть информации была получена с использованием вредоносных программ, распространяемых через фишинговые письма или веб-сайты».

Cybernews заявляет, что в открытом доступе оказались данные из 30 различных баз, каждая из которых содержит URL-адреса, а также логины и пароли. Объем каждой базы варьируется от десятков миллионов до 3,5 млрд записей.

Российская киберполиция заявила, что «публикация Cybernews создала искаженное представление о масштабе и актуальности угрозы», но рекомендовала пользователям обновить пароли для важных учетных записей, активировать двухфакторную аутентификацию и проверить, не подвергались ли их данные компрометации.

Ранее сообщалось, что в Сеть утекло 16 млрд паролей от Google, Apple, Facebook и других сервисов⁠⁠.