Киберпреступления составляют более трети совершаемых преступлений

Значительно увеличивается количество преступлений, которые совершаются с применением современных технологий: так, с января по ноябрь прошлого года их доля достигла внушительных 40%. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Уточняется, что тревожным фактом является высокая доля особо тяжких преступлений среди них – почти 50%, что свидетельствует о серьезном росте организованной преступности в киберпространстве, выходящем за рамки обычных краж и мошенничества.

Отмечается, что ключевой массив киберпреступлений (почти 64%) приходится на кражи и мошенничества, то есть фишинг и взлом аккаунтов в соцсетях и банковских системах, а также сложные схемы, связанные с использованием криптовалют и darknet-рынков.

Ранее юрист Соловьев заявил, что почти все киберпреступники находятся за рубежом.