Киев после массированного удара ВС РФ попросил Европу о поставках электроэнергии

По данным украинских энергетиков, стране пришлось запрашивать импорт электроэнергии у пяти соседних стран – это и Румыния, и Словакия, и Венгрия, и Польша и Молдавия. Такая просьба прозвучала от Украины ввиду серьезного повреждения энергетической инфраструктуры после массированного удара российских военных.

В сообщении указывается, что в различных регионах Украины применяют почасовые отключения обычных потребителей и вводят ограничения мощностей уже для бизнеса и промышленности.

Напомним, ранее сообщалось о том, как именно отреагировал венгерский премьер на отказ Украины от мира с Россией.