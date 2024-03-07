Киев заблокирует антиукраинское теле- и радиовещание из России

Власти Украины планируют заблокировать теле- и радиосигналы из РФ в девяти областях страны. На эти цели выделили солидную сумму, сообщают украинские СМИ.

По предварительным данным, Украина потратит более 3,9 млн долларов, или свыше 150 миллионов гривен. Эта сумма уйдет на реализацию задумки, для которой требуется купить, установить и настроить комплексы блокировки сигналов до 1 мая.

Уточняется, что телевизионные сигналы, радиосигналы и в целом «неподходящий» информационный поток будут пресекать из России, Белоруссии и непризнанного Приднестровья.

Всего комплексы установят в 45 локациях. В приоритете будут приграничные зоны. Пока кабмин рассчитывает остановить антиукраинское вещание остановят в Волынской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Сумской, Киевской, Ровенской, Харьковской и Черниговской областей.

Ранее сообщалось, что украинские власти задолжали пенсионерам более 1,7 млрд долларов.