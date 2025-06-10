Киев затянуло черным дымом после ночных взрывов

По итогам прилетов по ряду районов Киева в ночь на 10 июня город оказался затянут сильным дымом. Об этом в своем телеграм-канале сообщила «Украина.ру».

В ночь на вторник, 10 июня, украинская столица подвергалась массированному обстрелу. По ряду районов города были нанесены удары беспилотниками. В микроблоге разместили видео, снятое уже утром. В кадрах видно, что, несмотря на рассвет, на улицах почти не стало светлее. Киев затянут густым дымом из-за пожаров, кое-где видны возгорания. При этом звучат сигналы воздушной тревоги.

Ранее о возможных ударах по Украине со стороны России высказался помощник президента Путина Владимир Мединский. Он сообщил, что российские граждане на фоне проведения ВСУ атак по российской территории требуют дать Украине очень жесткий ответ. По его словам, россияне требуют бить «Орешниками» по Киеву и Львову.