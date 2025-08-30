Киевлянин выжил после падения из окна многоэтажки: его спас автомобиль

В Киеве 36-летний местный житель выпал с балкона 19-го этажа многоэтажного дома в Днепровском районе на улице Воскресенской, сообщил телеграм-канал «Политика Страны».

По предварительной информации, мужчина преднамеренно прыгнул вниз. Падение закончилось чудесным спасением благодаря припаркованному во дворе автомобилю, на крышу которого он упал.

Отмечается, что машина получила значительные повреждения в виде лопнувших окон и помятой крыши, но смягчила удар и таким образом спасла человеку жизнь.

Пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Медики диагностировали у него множественные тяжелые травмы, включая закрытую черепно-мозговую травму, повреждения органов брюшной полости и травмы грудной клетки.

Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, включая причины, которые могли подтолкнуть мужчину к такому поступку.

Ранее сообщалось, что в Ярославле мужчина пригрозил полицейским гранатой после ссоры с девушкой.