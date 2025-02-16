В Сеуле прокомментировали подписание соглашения между Россией и КНДР

Соглашение, заключенное между Москвой и Пхеньяном в июне 2024 года, вызвало в Сеуле «большое удивление», заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль, сообщает РИА Новости.

Соглашение между Москвой и Пхеньяном грозит тем, что КНДР будет угрожать «не только Южной Корее и Японии, но и США и другим странам».

Чо Тхэ Ёль также отметил, что Южная Корея по-прежнему будет помогать Украине.

Напомним, Россия и КНДР 18–19 июня 2024 года заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он предполагает оказание помощи стороне, подвергшейся нападению со стороны другого государства или нескольких стран.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал «неизменную поддержку» российской армии.