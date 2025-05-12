Киноактера Алдонина избили во время праздников возле бара в центре Москвы

Криминальная история произошла в центре российской столицы с киноактером Сергеем Алдониным. Он стал жертвой нападения компании молодых людей и был избит. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент с участием Алдонина произошел в ночь на 9 мая возле столичного бара «На кранах». Актер возле входа в это заведение повздорил с компанией из трех молодых людей. После этого завязалась драка.

«Подвыпившая компания избила Алдонина, а также украла у него сумку с документами. Сам актер утверждает, что в моменте потерял сознание и не помнит всех событий того вечера», — указал микроблог.

В итоге у Алдонина диагностировали ушибы и ссадины. Сам он допускает, что мог сказать что-то лишнее, поскольку был очень нетрезв. Актер известен зрителям по сериалу «Беспринципные», фильмам «Слепая», «Моя мама — шпион» и другим картинам.

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