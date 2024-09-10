«Кинопоиск» оштрафовали на 3 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» был оштрафован Таганским судом Москвы на 3 млн руб. за продвижение ЛГБТ. Об этом сообщил ТАСС.

«ООО «Кинопоиск» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3 млн руб.», — говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда сервис был привлечен к ответственности по аналогичной статье. Ранее московский суд наложил на «Кинопоиск» штраф в 1 млн руб. за демонстрацию фильмов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений. Позже сервис получил еще один штраф на 2 млн руб.

Ранее сообщалось, что гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тыс. руб. за фильм Гаспара Ноэ.