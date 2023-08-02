Один человек пострадал в результате массовой драки со стрельбой в Балашихе

В одном из жилых комплексов Балашихи произошла массовая драка со стрельбой. Об этом со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД сообщил ТАСС .

Инцидент произошел накануне вечером. Очевидцы сообщили в полицию, что услышали у одного из домов на улице Яганова звуки выстрелов.

По предварительным данным, между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры один из участников выстрелил в оппонента из предмета, который конструктивно схож с травматическим оружием, а затем сбежал с места происшествия. Пострадавший был доставлен в больницу.

В правоохранительных органах агентству уточнили, что участие в драке принимали около десяти человек. Все они разбежались к моменту приезда сотрудников полиции.

Как сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Московской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что на детской площадке в Ленинском округе произошла драка между двумя мужчинами, один из которых бросил пустую бутылку в детей.