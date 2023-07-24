Подмосковная прокуратура помогла гражданину восстановить его права

Москвич обратился к прокурору Московской области Сергею Забатурину по факту нарушения его трудовых прав.

Стало известно, что заявитель работал в коммерческой организации в городском округе Мытищи в должности охранника. Однако при увольнении работника не рассчитали.

В этой связи Мытищинская городская прокуратура внесла в адрес руководителя организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время задолженность по зарплате полностью погасили.

Ранее стало известно, что захватчика частного дома в подмосковном поселке Шервуд городского округа Истра нейтрализовали.