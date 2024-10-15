Китаевед Тавровский пояснил, почему учения Китая у Тайваня имеют ритуальный характер

По словам китаеведа Юрия Тавровского, масштабные военные учения «Совместный меч – 2024В» Китая вблизи побережья Тайваня являются не последним, а очередным китайским предупреждением, таким образом, маневры имеют ритуальный или профилактический характер. Об этом сообщает Life.ru.

Он напомнил, что данные учения стартовали после знаменитого визита в Тайвань Нэнси Пелоси. И тогда китайцы впервые применили указанный прием проведения учений вокруг Тайваня, фактически приводящие к блокаде острова. Такой метод стал весьма эффективным методом.

По мнению китаеведа, последние учения прошли в ответ на новое заявление тайваньского лидера Лая Циндэ о том, что Тайвань и Китай являются разными политическими единицами.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Китая завершили учения у берегов Тайваня.