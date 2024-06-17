Министерство иностранных дел Китая заявило о готовности сотрудничать с Россией и международным сообществом для реализации концепции общей и устойчивой безопасности.

Об этом сообщило агентство РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин предложил создать новую международную систему безопасности, подчеркнув необходимость сворачивания проектов, направленных на развертывание присутствия внерегиональных военных сил. Это предложение стало ответом на текущие глобальные вызовы и угрозы, связанные с военными конфликтами.

В заявлении МИД КНР отмечается, что Китай готов совместно с Россией и Советом Безопасности ООН работать над данной инициативой, чтобы интересы безопасности всех стран учитывались в полном объеме. В ведомстве подчеркнули важность многостороннего подхода к вопросам глобальной стабильности и стремление к укреплению международных связей.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле высказались о подписании Сербией и Турцией коммюнике по Украине.