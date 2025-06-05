Индонезия рассматривает возможность приобретения китайских истребителей J-10, которые уже применялись Пакистаном в конфликтах с Индией, сообщило издание Bloomberg.

Замминистра обороны Индонезии Донни Эрмаван Тауфанто сообщил, что предложение о продаже поступило от Китая. В настоящее время правительство Индонезии оценивает, насколько эти самолеты соответствуют потребностям страны и возможно ли их интегрировать в существующие военные системы.

Тауфанто подчеркнул, что предложение было сделано в ходе визита индонезийской делегации в Китай, но пока является предварительным. Джакарта еще не отправляла технических специалистов для углубленного изучения J-10. Он также отметил, что оборонная политика Индонезии позволяет ей сотрудничать с различными странами.

Bloomberg указывает, что переговоры о J-10 происходят на фоне общемирового увеличения военных расходов, частично вызванного событиями на Украине. Индонезия стремится разнообразить поставщиков вооружений в рамках программы модернизации, инициированной президентом Прабово Субианто. Президент намерен укрепить воздушную и морскую оборону страны, придерживаясь нейтральной позиции в международных делах.

Ранее сообщалось, что сенатор Грэм пригрозил Китаю санкциями, если Пекин не будет помогать Киеву.