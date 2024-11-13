Китай привел войска в Южно-Китайском море в состояние боеготовности

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) привела свои силы в Южно-Китайском море в состояние полной боевой готовности для патрулирования воды вокруг спорного рифа Хуанъянь (Скарборо) в ответ на действия Филиппин. Об этом сообщило китайское государственное СМИ «Синьхуа».