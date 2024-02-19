Китайские дипломаты назвали смерть Навального* внутрироссийским делом

То, что в российской колонии скончался известный оппозиционер, относится к сугубо внутриполитическим вопросам. Так считает министерство иностранных дел Китая, от лица которого выступил его официальный представитель Мао Нин. Его точку зрения привел ТАСС .

По мнению дипломата из КНР, этот случай не должен волновать никого за пределами РФ. Такое заявление им было сделано в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать данное событие.

«Вопрос касается внутренней политики России. Я не комментирую это», - заявил Мао Нин.

Смерть Алексея Навального* произошла в колонии, где он отбывал назначенное наказание в виде лишения свободы. Оппозиционеру внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Ему немедленно оказали первую помощь, но реанимационные мероприятия не дали никакого эффекта.

На фоне этого события британское правительство пообещало наложить на некоторых россиян индивидуальные санкции. Сейчас в Лондоне пытаются определиться, кто именно ответственен за смерть опального российского политика.

*был внесен в перечень экстремистов и террористов