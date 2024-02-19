Китайские дипломаты назвали смерть Навального* внутрироссийским делом
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То, что в российской колонии скончался известный оппозиционер, относится к сугубо внутриполитическим вопросам. Так считает министерство иностранных дел Китая, от лица которого выступил его официальный представитель Мао Нин. Его точку зрения привел ТАСС.
По мнению дипломата из КНР, этот случай не должен волновать никого за пределами РФ. Такое заявление им было сделано в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать данное событие.
«Вопрос касается внутренней политики России. Я не комментирую это», - заявил Мао Нин.
Смерть Алексея Навального* произошла в колонии, где он отбывал назначенное наказание в виде лишения свободы. Оппозиционеру внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Ему немедленно оказали первую помощь, но реанимационные мероприятия не дали никакого эффекта.
На фоне этого события британское правительство пообещало наложить на некоторых россиян индивидуальные санкции. Сейчас в Лондоне пытаются определиться, кто именно ответственен за смерть опального российского политика.
*был внесен в перечень экстремистов и террористов