Эсминец флота Соединенных Штатов вошел в спорные территориальные воды в районе острова Хуанъянь, но был выдавлен оттуда военными моряками КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел 13 августа. Эсминец военно-морского флота США USS Higgins, который курсировал в Южно-Китайском море, вошел в район спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо) без разрешения китайских властей.

«ВМС Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военных для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — указали журналистам в Национально-освободительной армии Китая.

В Пекине заявили, что действия Соединенных Штатов подрывают безопасность и стабильность в этом регионе. Подобные действия нарушают мировое право.

Ранее в Китае дали ответ США на свое сотрудничество с Россией. В МИД КНР сообщили, что все делается на законных основаниях, и Пекин не собирается отказываться от взаимовыгодного общения между разными странами. Отношения будут поддерживаться и впредь для обеспечения энергобезопасности Китая.