Китайские правоохранители пресекли в Шанхае сбыт 5 тыс. подпольных Лабубу

В Шанхае правоохранителями была изъята крупная партия редких моделей игрушек Лабубу. Все они с виду были похожи на оригиналы, и даже торговый знак соответствовал настоящему. Выяснилось, что компания Pop Mart, которая реализует такую игрушку, не давала своего согласия на выпуск этого товара.

Арестованная партия насчитывает 5 тыс. экземпляров Лабубу, все они продавались по 60-70% от стоимости настоящей продукции. Общая стоимость задержанного контрафакта составляет 12 млн иен, что соответствует $1,7 млн.

Ранее сообщалось, что Pop Mart вошел в топ-5 самых популярных брендов в России, опередив Apple. Он занял четвертое место на рынке с показателем доли рынка в 2,7%. Основным драйвером роста стали коллекционные фигурки Лабубу, особенно серии Big Into Energy, Tasty Macarons и Lazy Yoga. Сюрприз-боксы и ограниченные выпуски стали хитами среди молодежи и коллекционеров, из-за чего в России начался ажиотаж.