Квартира в копоти: в жилом доме в Ярославле взорвался аккумулятор электровелосипеда

В Ярославле произошел взрыв аккумулятора электровелосипеда, который едва не привел к масштабному пожару, сообщило МЧС России.

Инцидент случился 20 июля в многоэтажном доме на Ленинградском проспекте. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место уже через 5 минут после вызова.

Отмечается, что для ликвидации возгорания потребовались усилия 17 специалистов МЧС и 6 единиц техники. Огнеборцы оперативно эвакуировали двоих пострадавших, обеспечив их безопасность.

В результате чрезвычайного происшествия (ЧП) огнем уничтожена мебель на площади 3 кв. м. Квартира была закопчена на 32 кв м. Взрыв был такой силы, что в помещении выбило стекла и двери.

МЧС России также напомнило гражданам об основных правилах безопасности при эксплуатации электротранспорта — нельзя оставлять устройства на зарядке без присмотра, а также следует избегать ночной зарядки.

Ранее сообщалось, что вокруг российско-турецкой АЭС «Аккую» загорелась территория из-за лесных пожаров.