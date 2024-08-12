Китайские власти заявили об отслеживании ситуации в Курской области

Руководство КНР тщательно следит за тем, что происходит на территории Курской области. Об этом заявили представители министерства иностранных дел Китая, их слова привела Lenta.ru.

Китайский МИД опубликовал на своем сайте заявление, в котором сообщил, что внимательно отслеживает все, что происходит в Курской области. Он предложил обеим сторонам конфликта, как РФ, так и Украине, соблюдать три правила: не расширять зону боевых действий, не допускать эскалации и не усилить интенсивность огня. Все это, по мнению китайцев, может охладить накал боев.

«Китай продолжит поддерживать контакты с международным сообществом и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса», — указали в Пекине.

Ранее по поводу отношений между РФ и Китаем высказался Дональд Трамп. Экс-президент США считает, что Белый дом совершил серьезную ошибку, когда допустил сближение между двумя этими странами. Он назвал Обаму и Байдена виновными в данном просчете.