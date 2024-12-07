Правоохранители провели рейды в двух столичных ночных клубах

В столичных ночных клубах Sisters и Bizarre сотрудниками ОМОНа сегодня ночью были проведены рейды. Об этом сообщили «Известия».

Уточняется, что были допрошены все посетители клуба Sisters и проведены обыски. Также работали кинологи с собаками. В итоге проведенного рейда были найдены запрещенные вещества у одного из посетителей. Задержанный также заявил, что в заведении могут быть посетители нетрадиционной ориентации.

В ходе обысков в клубе Bizarre были обнаружены десятки сценических костюмов и комнаты с инвентарем для БДСМ.

Ранее сообщалось, что семь человек арестовали после рейда в бывшем «Мутаборе».