Китайский кроссовер самозаблокировался в Крыму спустя два месяца после приобретения

Проблемы с эксплуатация китайских автомобилей в России не заканчиваются. Так, новый кроссовер GAC GS8 самозаблокировался спустя два месяца после его приобретения. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в автомобиле не включаются передачи и высвечивается ряд ошибок.

Отмечается, что GAC GS8 был приобретен в начале лета в Красногорске за 4,2 млн рублей. Владелица решила поехать на новом внедорожнике в Крым с целью отдохнуть с 14-летней дочерью. После чего уже на полуострове в кроссовере перестала работать коробка передач, перестал отключаться ручной тормоз, а на бортовом компьютере высвечивается целый ряд ошибок - от разряженного аккумулятора до необходимости проверить двигатель.

Поясняется, что на данный момент автомобиль только заводится, но никуда не едет, однако перед поездкой он прошел ТО. При этом из-за отсутствия в республике официальных дилеров автомастера не могут ничем помочь в плане ремонта автомобиля, а ближайший дилер находится в Краснодаре, до куда добраться по понятным причинам не получается.

Ранее сообщалось, что китайский GAC GS8 вновь загорелся на трассе во время движения.