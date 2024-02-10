Китайский посол заявил о готовности Си Цзиньпина провести несколько встреч с Путиным за текущий год

На протяжении 2024 года может состояться несколько встреч на высшем уровне между лидерами РФ и КНР. Об этом заявил Чжан Ханьхуэй, посол Китая в Москве. Его слова привело РИА Новости .

По его утверждению, на данный момент российские и китайские представители уже готовят несколько встреч между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Ответственные за это лица давно приступили к работе, они согласовывают все необходимые для этого моменты и детали. Одна из этих встреч будет проходить в Китае, когда президент Путин прилетит в Пекин.

«Визит Путина в Китай обязательно состоится. Да, его ждут», - подчеркнул посол.

Ранее китайский МИД заявил, что видит единственной возможностью прекратить украинский конфликт мирные переговоры. По его мнению, только с помощью дипломатии и диалога можно разрешить сложившуюся ситуацию.