Китайский суд приговорил к смерти водителя, который врезался в толпу людей

Водитель в КНР врезался в толпу школьников, из-за чего пострадали десятки людей. За это его приговорили к смертной казни. Информация об этом появилась у CCTV, центрального национального телеканала.

Инцидент произошел 19 ноября этого года. Хуан Вэнь находился за рулем машины, он врезался на ней в толпу, которая скопилась перед начальной школой в городе Чандэ. Пострадали множество людей, среди которых 18 несовершеннолетних. Суд по этому делу состоялся 23 декабря.

«Обвиняемый приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения и лишением политических прав за преступление, связанное с созданием угрозы общественной безопасности», — указали в суде журналистам.

Ранее сообщалось, что китайский суд приговорил к смертной казни Ли Цзяньпина, бывшего секретаря рабочего комитета Коммунистической партии. Экс-чиновника признали виновным в незаконном присвоении более 199 млн. долларов.