Китайскую военную авиацию оснастили аналогом российских ракет «Кинжал»

Китайские военно-воздушные силы получили на вооружение новые ракеты класса «воздух — земля», аналогичные российским «Кинжалам». Об этом сообщило издание TWZ.

Эксперты проанализировали полученные фотографии, на которых строевая авиация Народно-освободительной армии Китая уже несет под своими крыльями новые ракеты собственной китайской разработки.

«Появились снимки, на которых изображен самолет H-6K, несущий пару ракет KD-21 под центральными пилонами крыла. Снимки, судя по всему, были сделаны во время недавних военных учений», — указали журналисты.

Они добавили, что новая система очень близка к российской ракете «Кинжал». Судя по всему, KD-21 стала дальнейшим развитием китайских противокорабельных ракет CM-401, которые также относятся к классу гиперзвуковых.

Ранее сообщалось о совместных учениях, которые проводили военно-морские сил Китая, России и Ирана. Маневры анонсировали в начале марта, они должны были быть проведены в конце месяца. Местом для их проведения была выбрана морская акватория недалеко от иранского порта Чабахар.