Клещи идут к дому: в Нижегородской области 28 человек пострадали от укусов насекомых

Насекомые атакуют в 14 районах — от Балахнинского и Богородского до Сергачского и Шахунского. Не обошли стороной и областной центр: клещей снимали с жителей Автозаводского, Приокского и Советского районов. Любопытно, что чаще всего присасывание происходит не в лесу, а почти у дома — 43% случаев пришлось на придомовые территории. Еще 13% — на дачных участках и 9% — в деревенских зонах.

По ее словам, просто обработать участок мало. Сначала нужно выгрести прошлогоднюю листву и мусор, потом провести дератизацию — именно грызуны разносят клещей. И только тогда химическая обработка даст результат. К слову, первого клеща в этом году сняли уже в январе, а с марта число укусов поползло вверх. Для сравнения: за весь прошлый сезон пострадало больше 10,7 тыс. человек. Так что сезон только начинается, и риски реально высоки.

Ранее сообщалось, что весеннее потепление привело к увеличению числа укусов клещей.