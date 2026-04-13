Сезон клещей начался раньше: россияне массово сдают паразитов на анализ

В России в апреле 2026 года значительно увеличилось число обращений граждан в лаборатории с клещами для проведения исследований, сообщили « Известиям » аналитики проекта «Индекс Инвитро». Показатель вырос на 61% по сравнению с мартом. С начала года более полутора тысяч человек уже сдали паразитов на анализ.

Наибольшее количество обращений традиционно пришлось на апрель. Чаще всего клещей обнаруживали жители Урала, следом идут Москва, регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. При этом наименьшая активность отмечена на Дальнем Востоке, в Крыму и на Северном Кавказе.

Случаи укусов клещей на сегодняшний день зарегистрированы как минимум в 64 субъектах страны, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Хабаровский край.

Специалисты связывают резкое увеличение численности клещей с особенностями прошедшей зимы и ранним наступлением тепла. Биолог Дмитрий Сафонов указал, что плотный снежный покров сыграл защитную роль, предотвратив промерзание почвы и позволив выжить значительному количеству взрослых особей и их потомству.

Кроме того, по оценке эксперта, из-за климатических изменений активность клещей теперь охватывает практически весь теплый период года — с марта по ноябрь. Если ранее пики приходились на конец весны и конец лета, то теперь риск укуса сохраняется на протяжении всего сезона.

Таким образом, ранняя весна и мягкая зима привели к заметному росту популяции клещей и увеличению числа обращений граждан за диагностикой.

Ранее сообщалось, что клещи могут переносить сразу несколько инфекций.