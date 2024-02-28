Кличко пообещал украинской армии эффект домино после падения Авдеевки

Если Запад не окажет Украине помощь, то ее армию будет ожидать эффект домино после того, как она сдала Авдеевку. Так считает Владимир Кличко, известный боксер и брат киевского градоначальника. Его слова привело издание Focus.

Кличко напомнил, что подобное уже случалось на фронте. ВСУ уже приходилось уходить из важных для них населенных пунктов, и данная ситуация грозит повториться вновь и вновь.

«Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», - указал он.

Ранее появились сообщения, что в районе Часова Яра украинскую армию может постигнуть точно такая же судьба. Российские части готовят ей клещи, постепенно обходя город. Долговременные укрепления в это же время постепенно сносят артиллерией.