«Военная хроника»: российская армия готовит для ВСУ «клещи» в районе Часова Яра

Российская армия готовит для ВСУ новое окружение по примеру Авдеевки. Теперь украинскую группировку собираются взять в клещи в Часовом Яре, сообщает телеграм-канал «Военная хроника».

По данным канала, ВСУ готовятся оставить села Ивановское (Красное) западнее Артемовска. Если это произойдет, украинским войскам придется перегруппировываться в Часовом Яре, поскольку только там есть долговременные укрепления.

Однако темпы наступления российской армии позволяют предположить, что в Часовом Яре ВСУ ждет такая же ловушка, как и в Авдеевке. Пока же ВС РФ разбирают часовоярские укрепления артиллерией.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска уже приступили к освобождению Часова Яра.